Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusufeli’de Pazar günü etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yusufeli Barajı inşaatının yer aldığı şantiyede meydana gelen sel ve heyelanın ardından Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmasına başladı. Yapılan ilk incelemelere göre 50 sivil araç ve iş makinesi toprak altından çıkartıldı. Hala toprak altında kalan araçların çıkartılmaya devam ettiği öğrenildi. Şantiye alanında ise koğuşlar, ofisler bölgesindeki binalar, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.