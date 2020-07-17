Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde saat 11.50 sıralarında bir teknede erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri teknenin banyo kısmına bulunan ceset üzerine inceleme başlattı. Cesedin 52 yaşında Ufuk Özel İstikbal isimli bir şahsa ait olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.