Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; Afşin ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen biri kadın 3 kişi polis ekiplerince takibe alındı. Afşin ilçesinde bir süre takibe alınan şüpheliler, Elbistan ilçesine geçiş yaptığında polis harekete geçti. Gözaltına alınan E.K. (21), F.K. (20) ile K.G.’nın (19) üst aramasında 5’i sahte 6 bileklik ele geçirildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.