Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Covid -19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır” denildi.
Öte yandan kent genelinde alınan tedbirlere rağmen son haftalarda Covid-19 vakalarında artış yaşandığı öğrenildi.
Hastanede müdür yardımcısı Covid-19'a yakalandı
17.07.2020 - 18:58 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde müdür yardımcısının korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine temaslı personel hakkında filyasyon ekibinin çalışma yaptığı bildirildi.
Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Covid -19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır” denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hastane,müdür yardımcısı,Covid-19,
718804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718804.aspx
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