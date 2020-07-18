Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında farklı isim kullanarak konakladığı belirlenen şahsı yakın takip sonucu durdurdu.

Şahsın yapılan GBT sorgusunda hakkında tasarlayarak suç delillerini gizleme, yakalanmamak için öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulanan M. Ç. olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

Zanlı şahsın üst aramasında ise ruhsatsız üzerinde marka yazısı silinmiş 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 33 adet mermi ele geçirildi.