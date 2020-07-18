Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesindeki bir akaryakıt dağıtım şirketine ’kaçak motorin’ operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 silodaki 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el koydu. Operasyon kapsamında ilgili firma ve şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi.
2 milyon 685 bin litre ’kaçak motorin’ ele geçirildi
18.07.2020 - 09:38 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale polisinin bir akaryakıt dağıtım şirketine yaptığı operasyonda, 2 milyon 685 bin litre "kaçak motorin" ele geçirdi.
Etiketler : Kırıkkale,
718906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718906.aspx
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