Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

H.A. yönetimindeki kamyonun sol arka lastiği, Çanakkale-İzmir kara yolunun Çoruk mevkisinde yerinden fırladı.

Karşı şeride yuvarlanan lastik önce Bağışkan Işın yönetimindeki otomobile, ardından da Burcu Kıran'ın kullandığı araca çarptı.

Kazada, Kıran'ın aracındaki Mevlüt Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Her iki sürücü ile araçlardaki Şehriye Çobanoğlu,Yaren Zehra ve Zeynep Nihal Işın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.