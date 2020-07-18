Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüsün normalleşme sürecinde daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak'ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 27 hanenin bulunduğu sokak karantinaya alındı. Karantinaya alınan sokağın giriş çıkışları molozlarla kapatılırken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sokakta yaşanan kişilerde virüs tespit edildiğini belirten Adatepe Mahallesi muhtarı Tuncay Tıkan, “Mahallemizde iki hane arasında 2-3 kişide koronavirüs tespit edildi. Bende durumu Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe sağlık Müdürlüğüne ve Kaymakamlığı bildirdik. Türkköyü Sokağımızda virüs yayılmasın diye sokağı kapattık. Karasu Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Gece beraber geldiler önlemlerini aldılar bizlere yardımcı oldular. Gereken erzak konusunda da yardımlarını yapacaklar. Hep beraber Adatepe Mahallesi çiftçilik, tarım ve fındıkla uğraşan bir mahalledir. Bayrama kadar bir şey olmasın diye ve insanlar mağdur durumda olmasın diye önlemlerimizi aldık. Şuanda 4 kişide virüs tespit edildi. Yayılmasın diye iki hane yan yana olduğu için tüm sokağı karantina altına aldık. Müdürlerimizle birlikte çalıştık, gezdik ve tedbirlerimizi aldık. Sokağımız çevirdik kamyonlar ile taş döktük gece saat 02.00’da gönderdi Allah razı olsun önlemimizi aldık” dedi.