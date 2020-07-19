Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağlayan köyünde, H.C. (53) ile aralarında husumet bulunan N.Ö. (35) ve M.Ö. (29) tartışmaya başladı.- Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, av tüfeğiyle N.Ö. ve M.Ö’ye ateş etti. Yaralanan iki kişi, Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.