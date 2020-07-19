Çağlayan köyünde, H.C. (53) ile aralarında husumet bulunan N.Ö. (35) ve M.Ö. (29) tartışmaya başladı.- Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, av tüfeğiyle N.Ö. ve M.Ö’ye ateş etti. Yaralanan iki kişi, Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
19.07.2020 - 01:32 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : sivas,kavga,
719047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719047.aspx
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