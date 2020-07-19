Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesindeki otomotiv fabrikasında çalışan 104 işçi, akşam yemeğinin ardından ishal ve mide bulantısı şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.