Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesindeki otomotiv fabrikasında çalışan 104 işçi, akşam yemeğinin ardından ishal ve mide bulantısı şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'da 104 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
19.07.2020 - 01:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 01:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasının 104 çalışanı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler : bursa,işçi,haberler,
719048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719048.aspx
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