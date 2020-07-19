Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkilinin bulunduğu otomobil, bir köprünün üzerinden geçtikleri sırada aniden alev aldı. Azra ile yanındaki arkadaşı hızla kendilerini araçtan dışarı attı. Genç kız, bu esnada dengesini kaybederek köprüden aşağı düştü. Arkadaşının ihbarı sonrası olay yerine polis ve helikopter geldi. Kızın bulunan cesedi morga kaldırıldı. Otuz bir yaşındaki erkek arkadaşı ise gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada Azra Kemal’in ölümüne ilişkin bir şüphe olmadığını söyledi.