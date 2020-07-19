İkilinin bulunduğu otomobil, bir köprünün üzerinden geçtikleri sırada aniden alev aldı. Azra ile yanındaki arkadaşı hızla kendilerini araçtan dışarı attı. Genç kız, bu esnada dengesini kaybederek köprüden aşağı düştü. Arkadaşının ihbarı sonrası olay yerine polis ve helikopter geldi. Kızın bulunan cesedi morga kaldırıldı. Otuz bir yaşındaki erkek arkadaşı ise gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada Azra Kemal’in ölümüne ilişkin bir şüphe olmadığını söyledi.
Kıbrıslı Azra'nın dramatik sonu
19.07.2020 - 02:40 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan 24 yaşındaki Kıbrıslı Azra Kemal, cuma günü erkek arkadaşıyla birlikte Kent bölgesine gitmek için yola çıktı...
Etiketler : ingiltere,kaza,
719058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719058.aspx
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