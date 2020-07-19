Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na iki haftadan az bir süre kaldı. Bu bayram da önceki gibi koronavirüsün gölgesinde geçecek. Kurban pazarlarında pandemi tedbirleri uygulansa dahi herkesin aklında bir soru var: Hayvandan insana virüs geçer mi? Bu sorunun cevabını Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü verdi. Göğüs hastalıkları uzmanı olan Özlü “Korona hastası bir kişi, hayvanın üstüne hapşırırsa virüs birkaç saat burada canlı kalabilir. Bu süre içinde bulaşma riski olabilir. Ancak ete virüs bulaşmış olsa bile usulünce pişirdiğinizde yok olur. Elinizle dokunduğunuzda da bulaşma olmaz. Ama ellerinizi yıkamadan yüzüne sürerseniz bulaşabilir. Bu sebeple hijyen kurallarına dikkat edin. Ete dokunduktan sonra elinizi sabunla en az 30 saniye yıkayın. Kesim ve pay edilme işlemlerini olabildiğince az sayıda kişi ile yapın. Kurbanla ilgisi olmayanlar etrafta gezinmemeli. Herkes maskesini takmalı” dedi.



“ETİ İYİ PİŞİRİN”

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da Tevfik Özlü’yü destekleyen sözler söyledi. Arslan “Kurbanlıklardan insanlara koronavirüs geçtiğine dair henüz bilimsel hiçbir olgu yok. Bunu net olarak biliyoruz. Ama yine de diğer hastalıklar açısından gerek keserken gerek taşırken ve eti parçalarken mutlaka dikkatli olmamız lazım. Et pişirilirse zaten bütün tehlike ortadan kalkar. Ayrıca kesim öncesi ve sonrasında mutlaka veteriner hekim, hayvanı muayene etmeli” diye konuştu.