Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yirmigünlük yavruların anneleri ölünce aç kaldığını ifade eden Çetmi “Plastik bir şişeyi biberona dönüştürerek kirpi yavrularına süt vermeye başladım. Başka hayvanlardan zarar görmemesi için yavruları akşamları evimize alıyoruz” dedi.