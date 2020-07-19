Yirmigünlük yavruların anneleri ölünce aç kaldığını ifade eden Çetmi “Plastik bir şişeyi biberona dönüştürerek kirpi yavrularına süt vermeye başladım. Başka hayvanlardan zarar görmemesi için yavruları akşamları evimize alıyoruz” dedi.
Evde dört kirpi besliyor
19.07.2020 - 08:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da üç çocuk babası Ali Hikmet Çetmi (41), bahçesindeki anne kirpinin, bir aracın altında kalarak ölmesinin ardından dört yavrusuna sahip çıktı.
Etiketler : kirpi,
719083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719083.aspx
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