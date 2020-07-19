E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar seyrettiği esnada bir anda hızla şerit değiştirtip fren yapmaya başladılar. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine “makas” da atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler, daha sonra gözden kayboldu. O anları kaydeden bir kadın, “Düğün konvoyu değil terör” diyerek duruma tepki gösterdi.
E-5 karayolundaki düğün konvoyunda 'makas' terörü
19.07.2020 - 09:36 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-5 karayolu Selimpaşa mevkisindeki bir düğün konvoyunda 7 araç, aniden hızla şerit değiştirip fren yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Birbirlerine zaman zaman “makas” atan sürücüler, arkadaki sürücülerin geçişlerini engelledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : konvoy,düğün,makas,
719096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719096.aspx
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