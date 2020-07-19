Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster'deki 60 bin liralık Yeşilçam sorusu kafaları karıştırdı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusunun cevapları herkesi şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 60.000 TL değerindeki "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusu damga vurdu.



"BU İSİMLER GERÇEK Mİ?"

Yarışmacı "bu isimler gerçek mi" diye sorunca Kenan İmirzalıoğlu gülerek "Gerçek olmayan bir şey sorulmaz burada" cevabını verdi. Genç yarışmacı risk almak istemediğini söyleyerek yarışmadan çekildi. Derya ismindeki yarışmacı 30 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.

CEVAP: TÜRKAN MORAY

"1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusunun cevabı ise Türkan Moray'dı.