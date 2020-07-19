Olay, Karamürsel Suludere Mahallesi Tepetarla mevkiindeki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Tepetarla mevkiindeki tarlada yaptıkları incelemede tarlaya ekili halde 960 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarla sahibine ulaşan jandarma ekipleri 84 yaşındaki A.Ö.’nün 30 yıldır tarlası ile ilgilenmediği bilgisine ulaştı. Sökülen kenevirler jandarma ekiplerince imha edilirken, kenevirleri eken şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.
Yaşlı kadının 30 yıldır kullanmadığı araziyi uyuşturucu tarlasına çevirdiler
19.07.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 84 yaşındaki kadının yıllardır kullanmadığı arazide kimliği belirsiz kişilerce ekilmiş 960 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tarla,uyuşturucu,kenevir,
719136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719136.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER