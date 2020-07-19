Kaza, saat 16.30 sıralarında Antalya-Muğla il sınırını oluşturan Eşen Çayı kenarındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Alık’ın (30) kullandığı 07 Y 0367 plakalı traktör, Kaş’ın Kınık Mahallesi’nden Ova Mahallesi istikametine Eşen çayı kenarındaki yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü traktörün altında kalarak, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Antalya’da traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
19.07.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Antalya-Muğla il sınırını oluşturan Eşen Çayı kenarındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Alık’ın (30) kullandığı 07 Y 0367 plakalı traktör, Kaş’ın Kınık Mahallesi’nden Ova Mahallesi istikametine Eşen çayı kenarındaki yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,traktör,kaza,
719160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719160.aspx
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