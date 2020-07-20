Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Psikolojimiz her adımımızı etkiliyor. Başarıyı, insanlara yaklaşımı, işe yaklaşımı, kıyafeti, renk seçimini... Aklınıza gelebilecek her şeyi. Yapılan bir araştırma cilt bakımı zamanlamasının bile psikolojinin etkisinde olduğunu gösterdi. Kadınlar mutsuzsa, cildine ne olduğunu önemsemezken, kendilerini iyi hissettiklerinde kendilerine daha iyi bakıyor, cilt bakımına önem veriyor. Nasıl koronavirüs sebebiyle mart, nisan ve mayıs aylarında ‘evde kal’ tavsiyesine uyan kadınlar kozmetik alışverişini azalttıysa, şimdi umudu arttı ve yeniden bu ürünleri almaya başladı. Çünkü kadın mutlu ve umutluysa kendine daha çok bakıyor. Avon'un Türk kadınları üzerinde yaptığı araştırmaya göre, kadınlar ciltlerinden memnun olmadıklarında, iyi görünmediklerini düşündüklerinde ve en çok da kendilerini 'şımartmak' istediklerinde cilt bakımı yapıyor. Cilt bakım ürünlerini alırken yüksek kalite ve verdiği paraya değmesini istiyor. 34 yaşına kadar olan kadınlar kaliteli ürün tercih ederken, 35-64 yaş arasında fiyat-performans kriteri öne çıkıyor. En fazla alınan cilt bakım ürünleri serumlar, gündüz ve gece yüz nemlendiricileri, yüz temizleme ürünleri olarak öne çıkıyor.

Kadınların yarısı 'su ve sabun' diyor

Cilt temizliğinde yüzde 42 gibi büyük bir oranda su ve sabun tercihi öne çıkıyor. Yüzde 14'ü yüz yıkama jeli, yüzde 9'u ise sadece su kullandığını söylüyor. Yıkama jeli kullananların yaş aralığı 19-24'lerde. Metropol kadınlarının vazgeçilmezlerinden biri de tonik. Temizlik sonrası tonik kullanılıyor.

Kırışıklıkla savaş 45'inde başlıyor

Uzmanlar cilt bakımının, kırışıklıkla mücadelenin hayat boyu sürecek bir rutin olması gerektiğini söylerken, Türk kadınları kırışıklık giderici ürünlere 45 yaşında başlıyor. En büyük bütçe temizlik ürününe ayrılırken, tedavi edici ürünler, nemlendiriciler, cilt bakımı ürünleri de en çok alınanlar arasında.

Metropol kadını hızlı ve pratik

Yapılan araştırmada, Türkiye'nin her bölgesinden kentlerde yaşayan kadınlara soru yöneltildi. Buna göre tüm kadınların yüzde 42'si, metropollerde yaşayanların yüzde 50'si, hızlı ve pratik bakımı tercih ediyor. Cilt bakımı, yüzde 83 oranla, cilt temizliği ile

başlıyor, nemlendirici ile

devam ediyor.