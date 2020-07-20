Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Gaz, elektrik kaçağı, su basması gibi tehlikelerin yanı sıra, küçük dikkatsizliklerin büyük sonuçlara sebep olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Mutfak, banyo ve diğer alanlarda alınacak küçük tedbirler, bir anlamda hayat kurtarıcı olabiliyor.



YAŞLILAR UNUTUYOR

Yalnız yaşayan ve sosyal izolasyona dikkat etmesini beklediğimiz 60 yaş üstü bireyler risk grubunda yer alıyor. Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, unutkanlık ya da dalgınlıkları sebebiyle ocak ya da musluğu açık unutabilen bu yaş grubundakilerin acil durum butonu veya kamerayla kontrolünde fayda olduğunu ifade ediyor.

MUTFAKTA

Çocukların fırın ve ocak düğmeleriyle oynamasını engellemek için düğmelere koruyucu takılmalı, tava-tencere gibi eşyalar doğru konumlandırılmalı, dolap altındaki temizlik ve gıda malzemeleri birbirinden ayrılmalı, kesici aletler çocukların uzanamayacağı yerde olmalı.



BANYODA

Zemin, düşme ve kayma sonucu meydana gelebilecek kazalara karşı kuru tutulmalı, elektrikli cihazlar ıslak zeminde kullanılmamalı, duş kabinine denge sağlamaya yarayan tutacaklar yerleştirilmeli, deterjan çocuktan uzak yerde olmalı, banyo kapısı kilitlenmemeli.



BALKONDA

Korkuluklar kapalı olmalı, zemin mutlaka kuru olmalı, file gibi ürünler kullanılmalı. Çocukların çıkabileceği masa, sandalye gibi mobilyalar konusunda dikkatli olunmalı, korkuluklar yapılırken çocukların kolunu, başını sokup tehlikeye sebep olacak şekillerden kaçınılmalı.