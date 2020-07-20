Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl hac ve umre yapılamayacak olması, bu kapsamda çalışan seyahat acentelerinin alternatif turlar aramasına neden oldu. Buna göre, hac ve umre acentelerinin büyük bir kısmı, daha önce pek ağırlık vermedikleri uçak bileti satışlarını artırdı. Acentelerin rotasında ise yurt içi turları var. Bu kapsamda ise Karadeniz öne çıkıyor. Yaz aylarının bir diğer seçeneği ise tatil bölgelerinde acenteler aracılığıyla kiralanan villalar oluyor. Acentelerin misafir portföyü, yurt içi kültür turlarına talep oluşturmaya başladı.

Suudi Arabistan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda, bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilmişti. 27 Şubat’tan itibaren de umre yapılamıyor. Bu nedenle alt ve temsil acentelerle birlikte 1000 acentenin bulunduğu hac turizminde 1 yıllık dönemde faaliyet olmayacak. Umre için de benzer bir tablo öngörülse de, takip edilecek gelişmelerle birlikte yıl sonu için umutlu olan acenteler de var.

YENİ YILA UMUT VAR

Milliyet gazetesinden duygu Erdoğan'ın haberinde görüşlerine yer verilen, Hac, Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, hac umre organizasyonu düzenleyen acentelerin, kendilerine göre istihdam ve çalışma alanı oluşturduğunu hatırlatırken, “Bir kısmının tek işi bu olduğu için bu dönemi desteklerle atlatmaya çalışacaklar. Bir kısmı ise muhafazakar tatil imkanı oluşturan tatil turları ile yurt içindeki inanç merkezlerine yönelik programlar oluşturuyor. Umre için yeni yılın başından itibaren umutlarımız var; o zamana kadar acenteleri ve nitelikli iş güçlerini ayakta tutabilmeliyiz” diye konuştu.

VİLLALI PROGRAM

Gaziantep merkezli hac umre acentelerinden olan ve aynı zamanda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Denetim Kurulu Üyesi Fetullah Aşkın, alternatif olarak kültür turları düzenlediklerini söyledi. Aşkın, “Önceden çok önem vermediğimiz uçak bileti satışlarını da öne çıkardık. Acentelerimizi ayakta tutmak için alternatif geliştiriyoruz. İç turizmin daha da canlanmasıyla özellikle hac mevsimi yeniden gelene kadar böyle devam edeceğiz. Şu anda Karadeniz popüler durumda. Aynı zamanda bölge için geliştirdiğimiz alternatif tatil programları da var. Kendi havuzu olan villalar için misafirlerimize aileleriyle izole bir tatil imkanı da oluşturduk” diye konuştu.

TARİHİ ALANLAR ÖNDE

Konya merkezli hac umre acentesi Yılmaz Kalaycı da, salgın sürecinden tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini hatırlatırken, mevcut dönemi atlatabilmek için yurt içi kültür turlarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Kalaycı, “Ağırlıklı olarak Karadeniz var. Şanlıurfa-Mardin-Diyarbakır-Gaziantep güzergahında da çalışmalarımız var. Yaz mevsimi olması ve bölgelerdeki tarihi ile inanç merkezleri nedeniyle Bursa, Çanakkale, Edirne gibi alanlara da turlar oluşturduk” dedi.

KISA ÇALIŞMADAN ‘ÖZEL’ BEKLENTİ

İlerleyen günlerde hükümet tarafından hazırlanan pakette kısa çalışma ödeneğinin sektörlere göre özelleştirilmesi bekleniyor. Hac ve umre acenteleri de bu kapsamda değerlendirilmek üzere görüşmeler yapıyor.

‘Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Toplantısı’nda çeşitli konularda acenteler için çözümler üretildiğini anlatan Diyaeddin Şahin, aynı zamanda bu kurulun üyesi bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi olarak hem vatandaşın, hem de acentelerin haklarının korunduğunu söyledi. Şahin, “Hakkını seneye devretmek isteyen vatandaşların 1000 Suudi Arabistan Riyali olan ödemelerinin; ödendiği acentelerde kalması sağlandı. Acenteler konaklama gibi çeşitli masrafları yaptığı için tüm bu haklar korunarak gelecek döneme bırakıldı. Hac hakkından vazgeçenlerin parası tamamen iade ediliyor. Diğer taraftan acenteler için faizsiz uzun dönemli kredi ve hibe imkanı beklentilerimizi de ilettik” dedi.