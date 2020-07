Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Tandoğan köyünde yaşayan Şadiye Çelik, 23 yıldır eşiyle birlikte köydeki vatandaşlardan her gün 100 litre süt satın alarak yoğurt üretiyor. Her sabah güneşin doğuşuyla topladığı sütleri evinin bahçesindeki kilere taşıyan Şadiye anne, burada kazanlarla sütü kaynatıp yoğurt yaparak geçimini sağlıyor.



Yoğurttan elde ettiği gelirle 8 çocuğundan dördünü üniversiteye gönderen Çelik, onların eğitimlerini tamamlamak için büyük fedakarlık gösteriyor. 23 yıldır bu mesleği yaptığını ve sütü toplayarak yoğurt yaptığını hatırlatan Şadiye Çelik, “Eşim yoğurdu merkeze götürüyor. Çocuklarımın geçimi için çalışıyoruz. Başka bir gelirimiz olmadığı için mecbur bu işi yapmak zorunda kaldım. 8 çocuğum var. Bunlardan dördüne üniversite okutturdum. Halen 2 kız çocuğum üniversite okuyor. Çocuklarımın evlilikleri, çeyiz masrafları ve diğer masrafları için çalışıyorum. Eşime dedim ki ‘köyün sütünü alalım da ben yoğurt yapayım sen de marketlere sat’ diye öyle başladık. Çocuklarım için bu işe girdim” dedi.

“Her gün 100 litre süt kaynatıyorum”

Her gün 100 litre sütü kaynatarak yoğurt ürettiğini ve eşinin bunları satmak için Muş’a götürdüğünü anlatan Çelik, “Sütü palut ağacı ile kaynatıyorum. Kazanın altına başka yakacak atmıyorum ki içerisine toz girmesin, şikayet almayalım. Her gün 100 litre süt alıyorum, mayalıyorum ve yoğurt tuttuktan sonra Muş’a gönderiyorum. Sütü 2 liradan alıp, yoğurdu da 3 liradan satıyoruz. Bunun içerisinde yakıt, bidon ve diğer tüm masraflar dahil” ifadelerini kullandı.

Şadiye Çelik’in eşi Ebedin Çelik ise eşinin köyden her gün süt toplayarak yoğurt yaptığını ve kendisinin de mayası tutan yoğurtları arabaya yükleyerek servis yaptığını söyledi. Çelik, yoğurtları abonelere dağıttıktan sonra tekrar köye döndüğünü ifade etti.