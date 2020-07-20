Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebulüle Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi ile Necmettin Erbakan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, M.C.A., Ö.G., Ö.Ş. ile M.F.M. göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.