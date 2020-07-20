Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde 7 Temmuz günü meydana gelen kazada motosikletiyle seyir halinde olan Almanya vatandaşı Uwe Jens Bladt (75), aynı yolda ilerleyen kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bladt, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bladt, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bladt’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Diğer yandan Baldt’in hayatını kaybettiği gün 75 yaşına girdiği öğrenildi.
Alman turist, yaralandığı kazadan 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti
20.07.2020 - 10:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 75 yaşındaki Alman turist, 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Alman turist,kaza,
719339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719339.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER