Giresun’un Merkez ilçesine bağlı Hacı Hüseyin Mahallesi’nde yaşayan İpek Can, mahallede yaşayan herkesi tanıdığı ve sorunlarını bildiği için muhtar olmaya karar verdi. Esnaf olarak mahalle halkına hizmet vermenin yanında muhtar olarak vatandaşın sorunlarını çözebilmek için muhtarlığa aday oldu ve seçildi. Muhtar İpek Can, özellikle Giresun’da kadınların aktif siyasette söz sahibi olmalarını düşündüğü için muhtar olmaya karar verdiğini belirterek, “Giresun’da siyasetin içinde hiç kadın olmadığını gördüm. Kadınların da aktif siyasette olmalarını ve bir yerlere gelebilmeleri için bu yola çıktım. Özellikle kadınların sorunlarını çözebilmek için muhtarlığa aday oldum” dedi.

Daha önce iki kez muhtarlığa aday olduğunu ve üçüncü sefer de kazandığını belirten Can, “Ben üç kere muhtarlığa aday oldum. Az farkla birinci seçimi kaybettim. İkinci seçimde de kaybettim. Üçüncü seçimde kazandım. Bütün seçimlerde ailem, akrabalarım ve bütün arkadaşlarım bana yardımcı oldular. Beni tanımayanlara da kendimi tanıttım. Bu işin peşini bırakmayacağımı anladılar ve bana oy verdiler. 8 bin kişinin evine tek tek gittim ve hepsinin gözüne baktım ve elini sıktım. Giresun’da bir kadının seçilmesi biraz zordur. Hep beraber bunu başardık. Merkez ilçede seçilen ilk ve tek kadın muhtarım. Milletvekili ve belediye başkanları arasında bile yok” dedi.

"Başta ailem olmak üzere herkes bana destek veriyor"

“Ben hem balıkçı hem manav hem anne hemde 8 bin kişinin muhtarıyım" diyen Can, "İşlerim biraz yorucu oluyor ama planlı bir şekilde çalıştığım için işimi severek yapıyorum. Eşim ve çocuklarım her zaman bana yardımcı oluyorlar. Mahallemizdeki insanlarda bana destek oluyorlar. Yeri geldiğinde bir yerde sorun yaşandığında bana telefon edip bilgilendiriyorlar. Hep beraber diyalog içinde işlerimizi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

"Mahalledeki herkes bana 24 saat ulaşabilir"

Herkesi tanıdığını ve bunun bir avantaj olduğunu dile getiren Can, "Bir kadın olarak belki telefon numaramı muhtarlığın kapısına asan tek muhtarım. Herkes 24 saat bana ulaşabilir ve istediği her şeyi anlatabilirler. Mesela gece saat 1’de beni aradılar. Kanalizasyon patlamış ve sokağı su basmış. Arayan da bir kadındı. Eğer erkek olsaydım belki cesaret edip beni aramazdı. Kadın olduğum için daha rahat yaklaşıyorlar ve istedikleri zaman arayabiliyorlar. Geçen gün bir teyze geldi yanıma, ‘Muhtar siz misiniz’ dedi. ‘Evet, siz mahalleye yeni mi geldiniz’ dedim. ‘Nereden biliyorsunuz’ dedi. ‘Teyzecim bu mahallede 8 bin kişi var. İsim olarak bilmesem de sima olarak hepsini biliyorum. O yüzden sen yeni gelmişsin’ dedim. Gülmeye başladı. ‘Evet, yeni geldim’ dedi. Ben buradaki herkesi tanıyorum ve bu benim için bir avantaj. Bazı büyük mahallelerde bu pek mümkün olmuyor. Rabbim bana insanlara yardım etme fırsatını verdi. Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.