Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şeyh İsa Mahallesi 72. Sokak üzerindeki bir çocuk oyun parkı içerisinde meydana geldi. 200 yaşından fazla olduğu tahmin edilen tarihi çınarların üç kolundan birisi bölünerek devrildi. Devrilme sırasında park halinde arda arda sıralı 3 otomobil ve bir evin de duvarı hafif hasar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ağacın devrilmesi ile sokak ulaşıma kapandı. Sokak üzerindeki araçlar, emniyetin trafik ekiplerince farklı sokaklara yönlendirildi. Zabıta ve emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.



Olay yerinde esnaflık yapan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş deprem olduğunu zannettiklerini ancak dışarı çıktıklarında tarihi çınar ağacının devrildiğini gördüklerini ve yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdiklerini ifade etti.