Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin bildirdiği Basra kaynaklı sıcak hava dalgası, Sivas’ta etkisini hissettiriyor. Bazı termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği kentte sıcak hava vatandaşları oldukça etkiledi. Sıcak havadan kaçan vatandaşlar, çözümü ağaç altlarında ve gölgelik alanlarda buldu. Bazı vatandaşlar, çeşme başlarına geçerek kafalarını suyun altına soktu.





Öte yandan bir grup vatandaş sıcak havada kaldırım üzerinde yumurta pişirme denemesinde bulundu. Vatandaşların kaldırım üzerine kırdığı yumurta 10 dakika boyunca pişmeyince, güneş altında yumurta pişirme denemesi başarısız oldu. Sivaslılar ise bu sıcaklara çok fazla alışık olmadıklarını ifade etti.