Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi’nde yapımına devam edilen alışveriş merkezi inşaatında çalışan H.B. (26) isimli işçi, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten zemine düştü.

Yaralanan işçi H.B. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.