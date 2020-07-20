Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de bir simit kafeye gelen 2 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahsa iki el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan B.A. hayatını kaybetti. Kafede garson olarak çalışan ve kurşunun isabet etmesi ile ayağından yaralanan kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.