Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de bir simit kafeye gelen 2 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahsa iki el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan B.A. hayatını kaybetti. Kafede garson olarak çalışan ve kurşunun isabet etmesi ile ayağından yaralanan kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkesir'de kafedeki silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti
20.07.2020 - 23:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de bir kafeteryada bugün gündüz saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir',
719504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719504.aspx
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