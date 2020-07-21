Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza 8 Temmuz sabahı saat 07.30 sıralarında İzmir - Ödemiş karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Duygu D. idaresindeki Nissan marka 35 AIY 437 plakalı otomobil, önünde seyreden Sedat Toplu idaresindeki 35 ZSE 31 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Sedat Toplu ve eşi Kısmet Toplu yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti Ödemiş Devlet Hastanesine sevk etti.

11 gün dayanabildi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kısmet Toplu'nun 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.



Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.