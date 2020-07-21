Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun Sinop karayolu Bedeş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Muammer E. idaresindeki 55 ABT 845 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.