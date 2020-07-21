Kaza, Samsun Sinop karayolu Bedeş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Muammer E. idaresindeki 55 ABT 845 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralandı
21.07.2020 - 22:09 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samsun Sinop karayolu Bedeş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Muammer E. idaresindeki 55 ABT 845 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler : Samsun,
719738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719738.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER