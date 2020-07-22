Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şifahane Mahallesi'nde bulunan bir rezidans dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T'yi (50) telefonla arayan Ali S. ve Ahmet T. şahsa tehditte bulunarak ikamet ettiği adresi öğrendi. Daha sonra Ali S. ve beraberindeki eşi Pınar S. ile Ahmet T. şahsın rezidansta bulunan dairesine gitti. Rezidans dairesinde aralarındaki bilinmeyen bir sebepten Hasan T. ile tartışmaya başlayan 3 kişi tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan T.’yi darp etti. Kavgada sandalye ve vantilatörle başına vurulan Hasan T. yaralanırken, 3 kişi darp ettikleri vatandaşın cep telefonunu ve cebinde bulunan bir miktar parasını alarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüphelilerden biri olan Pınar S. kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.