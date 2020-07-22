Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu. Genç kızın bar işletmecisi 32 yaşındaki Cemal Metin A. tarafından yakıldıktan sonra kokmaması için bir varilin içerisine konulduğu ve üzerine de beton döküldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra sorgusunda suçlamaları reddeden evli ve bir çocuk babası Cemal Metin A, akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüleri izleyince suçunu itiraf etti. Barışma teklifini kabul etmediği için genç kızı, bağ evinde öldürdükten sonra cesedini kireç ocakları bölgesinde ormanlık alana attığını belirtti. Acılı baba Sadık Gültekin, "DNA testi 15 gün sürecekmiş. Cenazesini bile alamıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Ağabey Vedat Gültekin ise zanlının kendisini bekâr olarak tanıtıp kardeşini kandırdığını söyledi.

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacaklarını bildirdi. Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, genç kızın katledilmesinin yürekleri yaktığını belirterek, "Bir canımıza daha kıyıldı. Katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.