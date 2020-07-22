Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, plakaları alınamayan kamyonet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kamyonet ise şarampole kaydı. Kazada 30 yaşındaki Erdal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Oktay Akbulut ise yaralı olarak Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
Otomobil ikiye bölündü, bir kişi hayatını kaybetti
22.07.2020 - 10:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ve kamyonun karıştığı trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölünürken bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, plakaları alınamayan kamyonet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kamyonet ise şarampole kaydı. Kazada 30 yaşındaki Erdal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Oktay Akbulut ise yaralı olarak Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,kaza,trafik kazası,
719826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719826.aspx
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