Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesi Görendoruk köyünde meydana geldi. 3 yaşındaki Pınar Ertaş, dün evlerinin önünde oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri minik kızın bulunması için çalışma başlattı. Bir gün süren arama çalışmalarının ardından minik kız ağaçlık alanda bulundu. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt’te 3 yaşındaki kayıp kız ağaçlık alanda bulundu
22.07.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te evinin önünde oynadığı sırada ortalıktan kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu ağaçlık alanda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : küçük kız,kayıp kız,
719839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719839.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER