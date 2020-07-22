Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah 05.30’da meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar’ı (25) döverek göğsünden bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen ve tedavisinin ardından tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderilen boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında TCK’nın 82’inci maddesinde yer alan “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Muğla Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık, 8 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahillik talebinde bulunduğu öğrenildi.