Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çal ilçesi Kabalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangını söndürme işlemleri devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.