Çal ilçesi Kabalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangını söndürme işlemleri devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Denizli’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
22.07.2020 - 15:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizli,orman yangını,story_,
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