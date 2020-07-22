Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Develi Aşağı Everek Mahallesi Yeşilevler 6. Sokak'ta meydana gelen olayda bunalıma girdiği ileri sürülen 91 yaşındaki Ali T., oturduğu evin balkonuna kendini astı. Yakınlarının fark etmesi ile bulunduğu yerden alınan Ali T. 112 ambulansı ile Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Develi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen Ali T. hayatını kaybetti. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.