Edinilen bilgiye göre, Şenpazar istikametinden Azdavay’ın Valay köyüne gitmek isteyen otomobil, Şenpazar ilçe girişinde tır ile çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken içerisinde bulunan 3 kişide hayatını kaybetti. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide kaldırıldığı Şenpazar İlçe Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin Mehmet Çınar, Kemal Kıranoğlu ve eşi Fatma Kıranoğlu olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü
22.07.2020 - 16:14 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kastamonu,kaza,
719935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719935.aspx
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