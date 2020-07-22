Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Olay, Terazidere Mahallesi’nde bulunan Terazidere Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup sosyal tesisler içerisinde bir süre sohbet ettikten sonra taraflardan biri belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 2 kişiye kurşun isabet etti. Yaralılardan birinin olayla ilgisi olmadığı öğrenildi. Silahlı saldırı gerçekleştiren kişiler olay yerinden uzaklaşırken havaya ateş açtı.

Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışmalarını gerçekleştirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlardan biri yakalanarak emniyete götürüldü. Çay içtiği sırada ateş sesleri duyduğunu ifade eden bir vatandaş, “Bir baktım. Ateş ediyorlar. 2 kişi yaralandı. Ateş edenler kaçtı. Yaralının kurşun ayağına geldi” dedi.

“Silahı çıkardı, ayağına sıktı”

Silahlı kavgadan önce tarafların sohbet ettiklerini dile getiren Rıza Vatansever, “Muhabbet ediyorlardı. Bizim arkadaşımız geldi. Öbür çocuk da geldi. Silahı çıkardı. Ayağına sıktı. Bir iki tanesi boşa gitti. Bir tanesi adamın birine geldi. Sonra biz çocuğun ayağını bağladık. Hastaneye gönderdik. Sonra havaya ateş ettiler. Kaçtılar” diye konuştu.

Şüphelilerin bir anda ateş ettiğini ifade eden Vatansever, “Buraya bir kişi geldi. Sonra arkadan bir kişi geldi. Onlar dört kişilerdi. Çocuk bu mahallenin insanıydı. Kimseye zararı yoktu. İki yaralı var. Biri Kadir diye bir kardeşimiz bir de Hikmet abi. Onun hiçbir alakası yoktu. Oturuyordu. Kavgaya gelmediler. Bir anda silahı çıkarıp ateş etti. Tartışma olmadı” şeklinde konuştu.