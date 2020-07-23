Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’de, 5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) bulunması için 200 gündür yürütülen arama çalışmalarına rağmen genç kız bulunamadı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, askerî birimler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, çeşitli illerden gelen dalgıç polisler ve gönüllülerin; botlar, su altı görüntüleme cihazları, drone, helikopter ve iz takip köpekleri desteğinde aylardır sürdürdüğü arama çalışmaları özellikle genç kızın en son görüldüğü Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresi ile bu derenin su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü’nde yoğunlaştırılmıştı. Çalışmalara rağmen Doku’ya ulaşılamayınca ailesinin de talebi üzerine İçişleri Bakanlığının talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü’nün kısmen tahliye edilerek arama çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD yetkililerinin yaptığı toplantının ardından normalde tek türbinden elektrik üretimi yapılan barajda su seviyesinin düşürülmesi için üç türbinden üretim yapılmaya başladı. Bu işlem sayesinde üç türbinden su tahliyesi yapılan barajın 897 olan kotu, yaklaşık 15 gün zarfında 885’e düşürülecek. Barajın su seviyesinin indirilerek özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü alt kısmındaki suyun tahliyesi hedefleniyor. Barajın suyunun azalması sonucu viyadük altındaki suyun da çekilmesi sonrası ekipler Doku’yu arama çalışmalarına burada devam edecek.