Trabzon’un Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde dün akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında otomobilin LPG’li olduğunu fark eden hastane görevlileri yangına müdahale etti. Park halinde bulunan diğer araçlar olası bir patlamaya karşı hastane önünden çıkartılırken, hastane güvenlik amiri Kerim Fidan ve temizlik görevlisi yangın söndürme tüpüyle otomobilde çıkan yangını söndürmeyi başardı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, hastane önünde bekleyen vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Hastane önünde yanan araç paniğe neden oldu
23.07.2020 - 10:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Araklı ilçesinde hastanenin önünde bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : araba,yangın,
720119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720119.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER