Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde inşaat işçiliği yaptıkları öğrenilen Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma, tadilat yaptıkları evin yakınlarındaki ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin soruşturmasında 8 şüpheliden yakalanan 5'inin işlemleri sürüyor. Olayın firarisi S.A. ve babası İ.A. ise akrabaları S.K.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan S.A. ve babası İ.A.'nın ektiği 157 kök kenevir bitkisi ile 2 kilogram bonzai tabir edilen uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ölü bulunan işçilerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.