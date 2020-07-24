Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldürdükten sonra yakalanan Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızı önce yakan sonra da bir varil içine koyup üzerine beton döken cani, Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik hücreye konuldu.