Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldürdükten sonra yakalanan Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızı önce yakan sonra da bir varil içine koyup üzerine beton döken cani, Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik hücreye konuldu.
Pınar'ın katili tek kişilik hücrede
24.07.2020 - 02:22 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 02:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldürdükten sonra yakalanan Cemal Metin Avcı Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik hücreye konuldu.
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720313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720313.aspx
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