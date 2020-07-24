Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzzet Baysal Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta polis ekip aracı ile Niyazi İşler yönetimindeki minibüsle, Öğretmenler Sokak kavşağında çarpıştı.

Polis aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrularak devrildi.

Polis aracındaki mahalle bekçisi Yekta Öztürk ile polis memuru Yaşar Öztürk ve minibüste yolcu olarak bulunan Cengiz Dalkara yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.