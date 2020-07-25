Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.

Bölgeye gece geç saatlere kadar orman yangın araçlarının takviyesi sürdü.

Yangının gece geç saatlerde tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sabaha kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken sabah saatlerinde helikopter ve uçakların da soğutma çalışmalarına katılacağı bildirildi.