Sivas Valiliği, Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyüne giriş ve çıkışların yasaklandığını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, “İlimiz Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü 25 Temmuz 2020 tarihi itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.
Bir köye giriş, çıkışlar yasaklandı
25.07.2020 - 22:19 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,korona,karantina,
720673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720673.aspx
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