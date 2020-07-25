Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Valiliği, Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyüne giriş ve çıkışların yasaklandığını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, “İlimiz Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü 25 Temmuz 2020 tarihi itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.