Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Şahinkayasi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.Ş (48) yönetimindeki araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metre mesafeden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü A.Ş, kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybederken, aynı aileden S.Ş (43), M.Ş (19), C.Ş (23), G.Ş (13 ile A.Ş (12) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.