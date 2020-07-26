Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Şahinkayasi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.Ş (48) yönetimindeki araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metre mesafeden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü A.Ş, kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybederken, aynı aileden S.Ş (43), M.Ş (19), C.Ş (23), G.Ş (13 ile A.Ş (12) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı
26.07.2020 - 00:39 | Son Güncelleme: 26.07.2020 - 00:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yüz metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Etiketler : maraş,kaza,
720690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720690.aspx
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