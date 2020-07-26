Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Semen Yaylası'nda önceki akşam saatlerinde 11 yaşındaki Elif Akbayrak, kardeşi Hasan ile birlikte buzağılarını almaya gitti. Kardeşi dönmesine rağmen ablası sisli havada dönmeyince yakınları Elif için arama çalışmalarına başladı. Sonuç alınamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi. Jandarma, K9 eğitimli köpek arama timi, AFAD ve AKUT’un olay yerine gelmesinin ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, iki gündür çalışmalarda bir sonuç alınamadı. Bulancak Kaymakamı Ali İkram Turna “İhbarın geç gelmiş olması ve alana önceden vatandaşlarımızın girmiş olması iz takip köpeklerimizin performansını çok olumsuz etkiliyor” dedi. Öte yandan, Elif'in anne ve babasının bir süre önce boşandığı ve iki kardeşin annesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran’da 7 yaşındaki İkranur Tirsi kaybolmuş, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cesedi bulunmuştu.