Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalar Kaymakamlığı kazanın saat 00.50 sırasında yaşandığını açıkladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan teknedeki yolcu ve mürettebatların Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan yolculardan 11'inin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.