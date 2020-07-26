Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karaçay Nehri'nde jeneratör ile balık tutmaya çalışırken suya temas eden iki kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, Ali Yıldız (48) ile Cabir Çatal'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi.



Yıldız ve Çatal'ın cansız bedenleri, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.